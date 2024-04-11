Рада викликала Кубракова і Найєма на засідання щодо захисту критичної інфраструктури

Верховна Рада викликала на засідання віце-прем’єра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова і голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма щодо захисту критичної інфраструктури.

Про це повідомив у Telegram перший заступник голови податкового комітету ВР Ярослав Железняк.

За його словами, ця пропозиція набрала 233 голоси із 150 необхідних.

Також ухвалили окреме рішення (188 голосів), що це має бути в четвер, 11 квітня, до 13:00.

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За словами Железняка, головуючий оголосив, що Кубракова та Наєма не буде, оскільки вони у відрядженні. Рада завершила свою роботу на цьому тижні.

Нагадаємо:

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Раніше Наєйм звітував, що фортифікаційні споруди на всіх об'єктах витримали прямі та непрямі удари під час масованої рекетної та дронової атаки 22 березня по енергосистемі України, забезпечивши повний захист автотрансформаторів та електричного обладнання.

Внаслідок масованої ракетної атаки росіяни у ніч на 11 квітня повністю знищили Трипільську ТЕС.

Уночі 11 квітня російські окупанти атакували Україну ракетами та 40 дронами-камікадзе "Шахед", 37 з них вдалося знищити силам ППО.

Російські загарбники уночі 11 квітня атакували критичної інфраструктури у Київській області − спалахнула пожежа, триває гасіння вогню.

Росіяни завдали 10 ударів по критичній інфраструктурі Харкова та області.

Економічна правда