Новини 24 квітня: справа Сольського, ТРЦ "Гулівер" хочуть передати в управління АРМА

Про справу Сольського. Крім міністра аграрної політики й продовольства Миколи Сольського, підозру у справі з оборудок із землею вручили ще і його заступнику - Маркіяну Дмитрасевичу.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура буде клопотати про тримання під вартою міністра агрополітики Миколи Сольського з альтернативою застави у 200 млн грн.

Про ТРЦ "Гулівер". Офіс генерального прокурора України ініціював передачу київського торговельно-офісного центру "Гулівер", який належить бізнесмену Віктору Поліщуку, в управління АРМА.

Про санкції проти РФ. Єврокомісія запропонує санкції щодо суден, що доставляють північнокорейську військову техніку до РФ, а також танкерів, які порушують цінову межу країн G7 на російську нафту.

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Про Туреччину. Туреччина, яка впевнено посідає друге місце у світі після Індії за імпортом російської нафти Urals, продовжила збільшувати закупівлі сорту в березні, довівши обсяг до історичного максимуму - понад 12 мільйонів барелів.

Про 61 млрд доларів від США на підтримку України. Президент США Джо Байден підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

Ексклюзиви ЕП

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"У законах є "сірі зони" для недоброчесних "ментів". Ігор Мазепа про тиск правоохоронців, земельні схеми та критику Зеленського

Які мотиви порушення справи проти Мазепи, як часто бізнесмен буває в Офісі президента, які земельні питання треба "обнулити", а також про "ідеальний шторм" у бізнесі та інвестиції в часи війни.