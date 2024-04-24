Справа оборудок із землею: крім Сольського, підозру отримав його заступник

Крім міністра аграрної політики й продовольства Миколи Сольського, підозру у справі з оборудок із землею вручили ще і його заступнику - Маркіяну Дмитрасевичу.

Про це повідомили під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу щодо аграрного міністра у ВАКС.

Слідство зазначає, що під час прибуття до Дмитрасевича 23 квітня для вручення йому підозри, було встановлено, що посадовець перебуває за кордоном та покинув країну 13 квітня.

Сторона обвинувачення вважає, що Дмитрасевич своїми діями впливав на інших учасників схеми з метою приховати документ, який підтверджує право постійного користування двох держпідприємств на Сумщині. Без цього документу землі, які, за версією слідства, відносилися до цих держпідприємств, не могли бути передані у власність фізосіб з подальшою передачею в оренду агрофірмі ТОВ "Агрофірма "Довіра 2008" (входить до агрохолдингу "Авіс Украгро").

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Крім того, за версією слідства, у 2017 році, через місяць після видачі місцевим Держгеокадастром акту про самовільне зайняття земель, Дмитрасевич звернувся до органу як гендиректор агрофірми. Він просив надати агрофірмі право оренди на 24 земельні ділянки біля селища Перехрестівка.

Внаслідок цього звернення в Держгеокадастру Сумської області була ініційована комісія, яка задовольнила звернення та включила землі до участі в аукціоні – це мало заблокувати передачу ділянок іншим особам.

Після цього, вважає сторона обвинувачення, учасники схеми почали шукати громадян, переважно бійців АТО, яким пропонували оформити ділянки у приватну власність (за законом бійці АТО мали право безоплатно отримати від держави 2 га землі) з подальшою передачею цих ділянок в оренду ТОВ "Агрофірма "Довіра 2008".

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Маркіян Дмитрасевич – вже третій чинний посадовець Мінагро, який отримав підозру від НАБУ. Пів року тому підозру у непов’язаній справі отримав також заступник міністра Тарас Висоцький.

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Довідково. Маркіян Дмитрасевич був призначений на посаду заступника Міністра аграрної політики та продовольства України 27 травня 2022 року. До цього, з 2017 року, здійснював адвокатську діяльність у сфері корпоративних та земельних спорів. З березня по травень 2022 року був радником Міністра аграрної політики та продовольства України.

Нагадаємо:

Ексголову аграрного комітету Верховної Ради - чинного міністра агрополітики Миколу Сольського було викрито на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

За даними ЕП, отриманими від співрозмовника, наближеного до Сольського, він проходить як підозрюваний за епізодами 2017-2018 років, коли здійснював адвокатську діяльність.

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський прокоментував оголошення підозри від НАБУ і підтвердив, що справа проти нього стосується періоду 2017-2018 років.