САП просить для Сольського тримання під вартою: який розмір застави

Фото: Дана Гордійчук, ЕП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура буде клопотати про тримання під вартою міністра агрополітики Миколи Сольського з альтернативою застави у 200 млн грн.

Про це відомо з засідання Вищого антикорупційного суду у середу.

О 16:35 у засіданні була оголошена перерва – суд задовольнив відповідне клопотання захисту у зв’язку з тим, що Сольського викликали до Верховної Ради на зустріч із фракцією "Слуги народу".

Прокурорка САП виступила проти, зокрема, аргументувавши це тим, що обвинувачення просить про запобіжний захід для Сольського у вигляді тримання під вартою. Після закінчення засідання Сольський додав, що альтернативою запобіжного заходу оголошуватимуть заставу у 200 млн грн.

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Суд продовжить розгляд справи у четвер, 25 травня, об 11:00.

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Нагадуємо:

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Ексголову аграрного комітету Верховної Ради - чинного міністра агрополітики Миколу Сольського було викрито на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Крім Сольського, підозру у справі з оборудок із землею вручили ще і його заступнику - Маркіяну Дмитрасевичу, який нині перебуває у відрядженні за кордоном у зв’язку з початком перемовин України про вступ до ЄС в частині аграрного блоку.

За даними ЕП, отриманими від співрозмовника, наближеного до Сольського, він проходить як підозрюваний за епізодами 2017-2018 років, коли здійснював адвокатську діяльність.

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський прокоментував оголошення підозри від НАБУ і підтвердив, що справа проти нього стосується періоду 2017-2018 років.

Економічна правда