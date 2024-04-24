Мазепа про свою справу: проблема в "сірих зонах" законів, а не в вертикалі Зеленського

Ігор Мазепа фото ЕП

Бізнесмен Ігор Мазепа, якого підозрюють в незаконному придбанні землі на Київщині для котеджного містечка, каже про тиск з боку правоохоронців, але не пов'язує його з владою та вертикаллю президента Володимира Зеленського.

Про це він заявив в інтерв'ю "Економічній правді".

"Багато часу провів, роздумуючи про цю історію. Для себе поки що не можу скласти якийсь причинно-наслідковий зв'язок, тим більше – озвучити його на широкий загал", – заявив він.

За словами бізнесмена, тиск відбувається боку деяких представників правоохоронної системи. Проте, наголосив він, "там працюють і порядні люди, які чесно виконують роботу".

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Він впевнений, що справа була сфабрикована. "Одразу видно за трьома критеріями. Перше – це неспіврозмірна застава. Якщо я щось скоїв на 7 мільйонів, то як застава, про яку просили прокурори, може бути 700 мільйонів? Далі. Строк давності цієї справи – десять років. Також не було жодної ухвали суду для обшуків та арештів людей", – зазначив він.

На його думку, це стало можливим через існуючі прогалини в законодавстві.

"За роки незалежності в країні склався "зоопарк" законних та підзаконних нормативних актів. Я цей "зоопарк" називаю "сірою зоною". Залежно від того, який папірець слідчий підкладе в один чи інший бік, так він і вирішує, доброчесний ти бізнесмен чи злочинець. Саме такі "сірі зони" і є улюбленим місцем, де пасуться недоброчесні "менти", – наголосив Мазепа.

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На питання журналістів ЕП, чи не є його пост в Facebook про подяку Володимиру Зеленському свідченням, що він "укладає мир" з владою, бізнесмен відповів:

"Я і дякував президенту Зеленському, і багато разів критикував. Не виключаю, що знову буду критикувати, якщо буде за що. Якщо є за що критикувати чиновника, я критикую. Якщо є за що дякувати, я по-чесному подякував".

Мазепа також сказав, що востаннє був в Офісі президента "орієнтовно у вересні 2023 року". Він відмовився говорити про те, з ким зустрічався та якою була ціль його візиту на Банкову.

Читайте детальніше в інтерв'ю: "У законах є "сірі зони" для недоброчесних "ментів". Ігор Мазепа про тиск правоохоронців, земельні схеми та критику Зеленського

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Нагадуємо:

Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.

Засновник Concorde Capital Ігор Мазепа 23 січня після сплати застави у розмірі 21 мільйон гривень вийшов із СІЗО.

Затриманий у "справі Мазепи" співвласник Riviera Village Сергій Слюсаренко написав відкритого листа Володимиру Зеленському з СІЗО, у якому перебуває більше двох місяців. Свій арешт він називає наступом на чесний бізнес.

Слідство наполягає, що два злочинні угрупування – Слюсаренка й Ігоря Мазепи– автономно одне від одного в той самий час незаконно заволоділи стратегічно важливими землями. У результаті держава отримала мільйонні збитки, а Київ опинився на межі техногенної катастрофи.

У лютому Печерський районний суд відпустив під нічний домашній арешт співзасновника котеджного містечка Riviera Village Сергія Слюсаренка.

Економічна правда