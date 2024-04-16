Фрідман не отримає жодного цента від продажу lifecell - гендиректор "Датагруп-Воля"

Підсанкційний олігарх Михайло Фрідман не отримає коштів з продажу оператора мобільного зв'язку lifecell інвесткомпанії NJJ через заборону, яка міститься в транзакційних документах.

Про це повідомив CEO "Датагруп-Воля" Михайло Шелемба, пише "Інтерфакс-Україна".

"Жодного цента від продажу активів Turkcell в Україні не буде передано підсанкційним особам або підконтрольним їм компаніям у результаті угоди з NJJ", - пояснив Шелемба.

Він додав, що усі сторони цієї угоди, і покупці, і продавці, юридично зобовʼязані суворо дотримуватися міжнародного та українського законодавства, зокрема чинних санкцій Ради національної безпеки і оборони.

Реклама:

За словами Шелемби, найімовірніше, кошти від продажу активів в Україні буде спрямовано на фінансування капітальних витрат на основному ринку Turkcell у Туреччині, зокрема на погашення боргових зобовʼязань.

Нагадаємо:

Угода з купівлі французьким мільярдером Ксавʼє Ньєлем провайдера фіксованого інтернету "Датагруп-Volia" і оператора lifecell принесе в країну 1,5 млрд доларів інвестицій.

Реклама:

lifecell оскаржить рішення суду щодо заморожування частки Фрідмана (19% акцій) у компанії.

Компанія NJJ Holding французького мільярдера Ксав’є Ніеля, планує об'єднати Датагруп-Volia та Lifecell, покупка яких планується, в одну компанію.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 7 березня надав дозвіл DVL Telecom французького мільярдера Ксав'є Ньєля на придбання українського національного оператора фіксованого зв'язку та цифрових послуг компанії "Датагруп-Volia".

Повідомлялось, що NJJ Capital, яка раніше заявила про купівлю в Україні підрозділів компанії Turkcell - ТОВ "Лайфселл", купує активи національного оператора фіксованого зв'язку та цифрових послуг компанії "Датагруп-Volia".