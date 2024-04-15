Новини 15 квітня: у Кривому Розі аварійне відключення світла, НПЗ Росії відновлюють роботу

Про Кривий Ріг. Енергетики у Кривому Розі провели аварійне відключення світла фактично по всьому місту - лікарні та критична інфраструктура перейшла на генератори.

Про НПЗ РФ. Росія змогла швидко відремонтувати деякі з ключових нафтопереробних заводів, які зазнали ударів українських безпілотників. Так, потужності російських НПЗ, що простоювала через атаки, скоротилися до близько 10% з майже 14% наприкінці березня.

Про експортне ПСО. Кабмін визнав такою, що втратила чинність, постанову №775 про "експортне ПСО" (покладання спеціальних обов'язків) на ринку електроенергії.

Про Ашан. Компанія Ceetrus, яка входить до структури французької мережі гіпермаркетів "Ашан", закрила угоду про продаж своїх активів у Росії.

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Про АЕС. "Енергоатом" розпочав проєкт зі зведення енергоблоків ХАЕС-5 та ХАЕС-6 за американською технологією АР1000 Westinghouse на Хмельницькій АЕС. Вже закладено перший куб бетону енергоблока №5.

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