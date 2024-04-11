НАБУ після розголосу в ЗМІ розслідує можливі факти корупції ексочільника столичного метро Брагінського

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Національне антикорупційне бюро проводить розслідування щодо можливих неправомірних дій Віктора Брагінського - ексочільника "Київського метрополітену", у родини якого журналісти виявили незадекларовані статки.

Про це повідомляє Рада громадського контролю НАБУ.

"15 березня прокурор відділу САП на підставі інформації від журналістів зареєстрував кримінальне провадження №42024000000000403. Наразі здійснюється досудове розслідування", - йдеться в повідомленні.

Наприкінці березня до НАБУ надійшла заява щодо розслідування ймовірних корупційних дій начальника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського.

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З розслідування журналістів Bihus.Info стало відомо, що його родичі незаконно скуповують дороге майно, а "Київський метрополітен" укладав контракти з оточенням Брагінського. Цііни в цих контрактах були значно вищі за їхню реальну вартість.

"Подробиці слідства не розголошуються, бо це може зашкодити перебігу досудового розслідування. Рада громадського контролю повідомлятиме, щойно за цією справою з’являться якісь рішення", - додали члени Ради.

Нагадуємо:

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Начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський 15 березня після розслідування журналістів написав заяву на звільнення.

У своєму розслідуванні Bihus.Info викрили численні порушення у декларуванні майна Брагінського. Зокрема, журналісти знайшли в деклараціях родичів директора Київського метрополітену кілька дорогих квартир та землю під Києвом.

Очільник Києва Віталій Кличко після оприлюднення розслідування повідомив, що начальника Київського метрополітену, Віктора Брагінського, який перебуває на посаді майже 10 років, буде звільнено.

У новому розслідуванні Bihus.Info йдеться, що КП "Київський метрополітен" укладало контракти на сотні мільйонів гривень з компаніями, які повʼязані з людьми з оточення колишнього директора столичного метро Віктора Брагінського. Мер Києва Віталій Кличко закликав передати дані правоохоронцям.

Також міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що ексочільник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський складає свої депутатські повноваження у Київраді.