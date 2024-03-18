Родичів екс-глави метро Брагінського знайшли в тендерах на сотні мільйонів: Кличко відреагував

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" укладало контракти на сотні мільйонів гривень з компаніями, які повʼязані з людьми з оточення колишнього директора столичного метро Віктора Брагінського. Мер столиці Віталій Кличко закликав передати дані правоохоронцям.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Зазначається, що Світлана Ільїна, яка є бухгалтером у сестри ексочільника "Київського метрополітену" та раніше займала відповідну посаду в компанії самого Брагінського як ФОП, вигравала тендери на постачання спецодягу для комунальників на 17 млн грн.

Крім того, у відповідних тендерах також брало участь ТОВ "99 продакшн", власником якої є давній бізнес-партнер Брагінського Кирило Кривець, а директоркою якийсь час була двоюрідна сестра колишнього очільника комунального підприємства Ганна Феніна. Загалом ТОВ "99 продакшн" отримала 18 млн грн від постачання одягу працівникам "Київського метрополітену".

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Як зʼясували журналісти Bihus.Info, Кривець на початку 2022 року опосередковано через "99 продакшн" став основним бенефіціаром ТОВ "Енергодарбудмеханізація", яке ще з 2017 року укладало прямі контракти з "Київським метрополітеном". Так, наприклад, "Енергодарбудмеханізація" отримала у 2021 році контракт як субпідрядник на понад 270 млн грн для будівництва нових станцій метро.

Натомість у "Київському метрополітені" зазначили, що компанія використала тільки 74 млн грн. Вже у 2022 та 2023 роках компанія "Енергодарбудмеханізація" отримала нові контракти на понад 82 млн грн. За даними Bihus Info, партнер Брагінського також отримав понад 37 млн грн на ремонти на "червоній" гілці київського метро.

Ще одним підрядником "Київського метрополітену" з 2017 року є ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика". Компанія аналогічно виступала субпідрядником у "Енергодарбудмеханізація". У 2019 році "КБ "Теплоенергоавтоматика" отримала від "Київського метрополітену" понад 360 млн грн за субпідрядні роботи з будівництва "зеленої" гілки метро на Виноградар.

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У 2020 році "Теплоенергоавтоматика" отримала нового власника, ним стала Тетяна Белецька, а новим директором компанії – Олександр Стеценко. Белецька є колишньою балериною, а тепер педагогом Київського Національного академічного театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка.

У розслідуванні стверджується, що Белецька є тещею Кривця, а Стеценко – колишній менеджер спільного бізнесу Кривця і Брагінського.

Додається, що наприкінці 2022 року "Київський метрополітен" виплатив компанії "Теплоенергоавтоматика" маже пів мільярда грн за капітальний ремонт тунелів "червоної" гілки метро. А упродовж 2023 компанія Белецької отримала ще майже пів мільярда грн.

Загалом "Теплоенергоавтоматика" отримала державні кошти у рамках контракту на суму понад 1,5 млрд грн, який комунальне підприємство зробило не публічним.

У відповідь на друге розслідування щодо Брагінського, мер Києва Віталій Кличко закликав редакцію Bihus.Info направити усі зібрані матеріали до правоохоронних органів:

"Прошу журналістів Bihus info передати інформацію щодо фактів, оприлюднених в розслідуванні стосовно Брагінського, правоохоронним та антикорупційним органам. А до правоохоронців звертаюся щодо оперативного і відкритого для громадськості розслідування інформації Bihus Info", - зазначив мер Києва.

Одразу після цього, на офіційному Telegram-каналі Bihus.Info журналісти зазначили що юристи готують матеріали до передачі правоохоронцям:

"Звісно, юристи Bihus.Info вже готують всі зібрані докази для передачі правоохоронцям. І ми дуже сподіваємось на швидку реакцію", - зазначили у виданні.

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Нагадаємо:

Начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський 15 березня після розслідування журналістів написав заяву на звільнення.

У своєму розслідуванні Bihus.Info викрили численні порушення у декларуванні майна Брагінського. Зокрема, журналісти знайшли в деклараціях родичів директора Київського метрополітену кілька дорогих квартир та землю під Києвом.

Очільник Києва Віталій Кличко після оприлюднення розслідування повідомив, що начальника Київського метрополітену, Віктора Брагінського, який перебуває на посаді майже 10 років, буде звільнено.