Справа Пашинського: апеляція ВАКС залишила під вартою основного фігуранта

Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою бізнесмена Сергія Тищенка - основного фігуранта справи про заволодіння нафтопродуктами Сергія Курченка.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Також залишили без змін обраний в лютому запобіжний захід колишньому заступнику генерального директора ДП "Укртранснафтопродукт" Олександру Горбунову.

Тищенко залишається під вартою з альтернативою застави у розмірі 363 млн грн, Горбунов - під вартою із заставою 9 млн грн.

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"За результатами розгляду колегія суддів залишила без задоволення апеляційні скарги захисту, а ухвали слідчих суддів ВАКС - без змін.

Рішення набрали законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягають", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

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13 лютого ВАКС обрав запобіжний захід бізнесмену Сергію Тищенку у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 363,36 млн грн застави. Його підозрюють у співорганізації разом з екснардепом Сергієм Пашинським заволодіння арештованими нафтопродуктами на майже 1 млрд грн.

Зранку 12 лютого Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро прийшли з обшуками до колишнього народного депутата Сергія Пашинського у справі про націоналізацію нафтопродуктів олігарха Курченка.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що спільно з СБУ викрили схему заволодіння нафтопродуктами, через які держава зазнала 967 мільйонів гривень збитків.

Про підозру, зокрема, повідомили колишньому народному депутату, т.в.о. глави Адміністрації президента у 2014 році Сергію Пашинському.

Фігурант справи "нафтопродуктів Курченка", екснардеп Сергій Пашинський, коментуючи обшуки, заявив, що знав про те, що проти нього "готуються провокації" спецслужбами РФ з метою дискредитації, щоб заблокувати його роботу з організації поставок боєприпасів.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексдепутату Сергію Пашинському у вигляді тримання під вартою з заставою в 272 мільйони гривень.

Згодом Пашинський вийшов з-під варти під заставу.

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Економічна правда