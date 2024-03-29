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"Укренерго": у трьох областях застосовані екстрені відключення

П'ятниця, 29 березня 2024, 16:03 - Артур Крижний

Диспетчерський центр "Укренерго" засотував екстрені відключення у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Все через відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосувати графіки аварійних відключень до вечора у Дніпропетровській Запорізькій, Кіровоградській областях", - йдеться у повідомленні.

Основна причина – відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни, як наслідок нічної масованої російської атаки на українські електростанції.

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Також продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та у Кривому Розі.

Нагадаємо:

Через наслідки нічної атаки обмежено споживання електроенергії на Криворіжжі. Через збільшення споживання на Харківщині графіками знеструмлено 200 тисяч споживачів.

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Внаслідок масованої комбінованої атаки 29 березня росіяни вдарили по трьох теплоелектростанціях ДТЕК.

Внаслідок масованої атаки росіян 29 березня є пошкодження енергетичної інфраструктури у шести областях, у деяких регіонах застосовані аварійні відключення.

В Одесі сталося аварійне відключення обладнання на одній із підстанцій "Укренерго". Тимчасово без світла Хаджибейський та Київський райони.

Укренерго електроенергія Дніпро
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Економічна правда
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