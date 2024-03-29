Обмеження споживання електрики діють на Криворіжжі та Харківщині, надвечір можливі додаткові

Через наслідки нічної атаки обмежено споживання електроенергії на Криворіжжі. Через збільшення споживання на Харківщині графіками знеструмлено 200 тисяч споживачів.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Через наслідки нічної атаки обмежено споживання електроенергії на Криворіжжі. В регіоні з ночі діють аварійні відключення. Надвечір, при зростанні споживання, можливо застосування заходів обмеження споживання в інших областях східного та дніпровського регіонів", - йдеться у повідомленні.

На Харківщині вночі споживання не обмежувалось. Але вранці, зі зростанням споживання, Диспетчерський центр "Укренерго" застосував заходи обмеження. Наразі, згідно з графіками погодинних відключень обленерго, знеструмлено близько 200 тисяч споживачів.

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Нагадаємо:

Внаслідок масованої комбінованої атаки 29 березня росіяни вдарили по трьох теплоелектростанціях ДТЕК.

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Внаслідок масованої атаки росіян 29 березня є пошкодження енергетичної інфраструктури у шести областях, у деяких регіонах застосовані аварійні відключення.