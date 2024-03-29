В Одесі аварійне відключення підстанції: без світла два райони

В Одесі сталося аварійне відключення обладнання на одній із підстанцій "Укренерго". Тимчасово без світла Хаджибейський та Київський райони.

Про це пвідомляє пресслужба ДТЕК.

"До уваги жителів Одеси. Сталося аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій Укренерго. Тимчасово без світла залишилися жителі Хаджибейського та Київського районів", - йдеться у повідомленні.

Ремонтні роботи тривають. Орієнтовний час відновлення світла: протягом декількох годин.

Реклама:

Нагадаємо:

Через наслідки нічної атаки обмежено споживання електроенергії на Криворіжжі. Через збільшення споживання на Харківщині графіками знеструмлено 200 тисяч споживачів.

Внаслідок масованої комбінованої атаки 29 березня росіяни вдарили по трьох теплоелектростанціях ДТЕК.

Реклама:

Внаслідок масованої атаки росіян 29 березня є пошкодження енергетичної інфраструктури у шести областях, у деяких регіонах застосовані аварійні відключення.