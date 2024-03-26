У Запоріжжі запустять новий механізм проїзду між правим і лівим берегами

Для зʼєднання лівого і правого берегів у Запоріжжі буде запущено новий механізм проїзду. Його запустять вже цього тижня.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Опрацьовуємо новий механізм проїзду між правим і лівим берегами Запоріжжя - без заторів. Рух по "новому" мосту замість одностороннього зробимо двостороннім", - повідомив він.

Федоров зазначив, що було проведено спільну нараду з представниками обласної та міської влади, служби відновлення доріг, патрульної поліції, гідроелектростанції. Мета – розвантажити ГЕС і перерозподілити потік машин по Запоріжжю так, щоб водії рухалися комфортно і безпечно.

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"Для цього розробляємо нову схему організації дорожнього руху: оновлюємо механізм двостороннього руху на греблі, направляємо потік транспорту через незавантажені вулиці та інші мости, місто забезпечує нові дорожні знаки та розмітку", - додав він.

Нагадаємо:

Унаслідок ракетної атаки 22 березня є влучання по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Загрози прориву немає, ситуація на плотині станції контрольована.

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В "Укргідроенерго" повідомили про два прямих влучання у ДніпроГЕС, що у Запоріжжі, – в ГЕС-1 та ГЕС-2. Наразі невідомо, чи вдасться відновити останню, адже вона зазнала серйозних пошкоджень.

Пізніше стало відомо, що російські ракети вдарили по ДніпроГЕС 8 разів, на станції працюють аварійні служби та ДСНС.

Водночас в "Укргідроенерго" не виключають можливих намірів ворога повністю зруйнувати станцію.

На Дніпровській ГЕС вдалося запустити частину обладнання, але електрику станція поки не виробляє.

За словами генерального директора ПрАТ "Укргідроенерго" Ігоря Сироти, відновлення ДніпроГЕС до проектного стану після ракетного обстрілу 22 березня потребуватиме років.