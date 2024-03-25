ДніпроГЕС: відновлення до проєктного стану потребуватиме років
За словами генерального директора ПрАТ "Укргідроенерго" Ігоря Сироти, відновлення ДніпроГЕС до проектного стану після ракетного обстрілу 22 березня потребуватиме років.
Про це повідомляє "Еспресо".
"На жаль, усунення пошкоджень ДніпроГЕС – питання не дуже швидкого часу", - зазначив Сирота.
Наразі ведуться роботи з демонтажу залишків перекриття стелі та стін машинного залу, які були розбиті. За його словами, вже зараз зрозуміло, що на роботи з відновлення до стану проєктного рішення потрібні роки.
"Думаю, протягом тижня нам вдасться розібрати ці всі завали й тоді більш детально зможемо говорити про наслідки. Але є багато попадань у самі агрегати, згоріло обладнання, тобто роботи є багато. Сьогодні оцінити у часі та фінансово ще не є можливим. Є агрегати, які потрібно повністю з нуля виготовляти, а це у часі від 18 до 24 місяців", - пояснив Сирота.
Окрім відновлення агрегатів, також потребуватиме реконструкції машинний зал.
"Я вже не говорю про те, що потрібно буде повністю відновити машинний зал, тобто будувати новий машзал. А ми ще подивимося, що відбувається на 4-х поверхах внизу станції, де 25-30 метрів глибини, але це вже після розбору завалів", - додав Сирота.
За його словами, приблизну оцінку вартості відновлення ДніпроГЕС можна буде дати через 10 днів після завершення розбору завалів.
Нагадаємо:
Унаслідок ракетної атаки 22 березня є влучання по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Загрози прориву немає, ситуація на плотині станції контрольована.
В "Укргідроенерго" повідомили про два прямих влучання у ДніпроГЕС, що у Запоріжжі, – в ГЕС-1 та ГЕС-2. Наразі невідомо, чи вдасться відновити останню, адже вона зазнала серйозних пошкоджень.
Пізніше стало відомо, що російські ракети вдарили по ДніпроГЕС 8 разів, на станції працюють аварійні служби та ДСНС.
Водночас в "Укргідроенерго" не виключають можливих намірів ворога повністю зруйнувати станцію.
На Дніпровській ГЕС вдалося запустити частину обладнання, але електрику станція поки не виробляє.