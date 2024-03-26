Термінали Starlink просочилися на чорні ринки по всьому світі — Bloomberg

Технологія Starlink компанії Ілона Маска SpaceX поширюється на країни, де угоди на використання супутникових сервісів не укладені: наприклад, Судан, Ємен та Південна Африка.

Про це пише Bloomberg.

Зокрема ідеться про країни, де панують репресивні, недемократичні режими: до прикладу, Ємен та Судан. Як правило, це регіони із поганою якістю інтернету, де є потреба у швидкісному та надійному з’єднані.

У Судані, пишуть журналісти, понад рік іде громадянська війна — і повстанці використовують систему Starlink для своєї логістики. Адже звичайний інтернет у Судані уже відсутній кілька місяців.

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Термінали потрапляють і до Венесуели, яка перебуває під санкціями США, хоча на карті інтернет-покриття мережі не вказано, що у цій країні мають працювати супутники.

Ось у Південній Африці торгівля Starlink відбувається через спеціальні групи у соцмережах. Продавці пропонують купити Starlink, активовані в сусідньому Мозамбіку, де їх використання вважається легальним.

Обійти заборону можна також сплативши за допомогою міжнародної карти, зазначають джерела агентства. Аналогічні дії роблять ритейлери у всьому світі.

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Старша наукова співробітниця з міжнародних питань і питань безпеки Австралійського інституту Емма Шортіс прокоментувала, що така ситуація "викликає занепокоєння, оскільки ніхто не несе відповідальності за те, хто має доступ до терміналів і як вони використовуються".



Нагадаємо:

Росіяни почали використовувати термінали Starlink компанії SpaceX Ілона Маска на своїх позиціях.

В ГУР Міноборони України у неділю підтвердили використання росіянами Starlink.

У понеділок стало відомо, що Росія продовжує працювати через так званий паралельний імпорт, закуповуючи Starlink через треті країни.

У ГУР МОУ також заявили, що Росія закуповує термінали супутникового інтернету Starlink компанії SpaceX Ілона Маска в арабських країнах.

Термінали супутникового інтернет-зв’язку Starlink у Росії продають приватні продавці, які реалізують пристрої за 240-299 тисяч рублів (2600-3300 доларів).

У російських окупантів є проблеми зі зв’язком, попри те, що їм вдалося отримати термінали супутникового інтернету Starlink.

Економічна правда.