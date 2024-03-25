Новини 25 березня: нові санкції США проти Росії, у Харкові достроково закінчать опалювальний сезон

Про санкції проти Росії. Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) запровадило санкції проти 13 юридичних та двох фізосіб, причетних до надання фінансових послуг і технологічного сектора російської економіки.

Про опалювальний сезон у Харкові. Через дефіцит електроенергії у Харкові достроково закінчують опалювальний сезон. Теплопостачання припинять від завтра.

Про майно Табачника. Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про стягнення в дохід України майна ексміністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника.

Про генеруючі потужності ДТЕК. Внаслідок масованої атаки росіян на українську енергосистему 22 березня група ДТЕК втратила близько половини своїх генеруючих потужностей.

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Про SLB. Найбільша у світі нафтосервісна компанія SLB не планує виходити з РФ, на відміну від, двох своїх найбільших конкурентів Baker Hughes і Halliburton, які продали свої активи в Росії.

Ексклюзиви ЕП

В метро, на бордах, по радіо. Як незаконна реклама азартних ігор захопила українські міста?

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Вулиці українських міст знову заполонила реклама азартних ігор. В законодавстві чимало обмежень для реклами послуг грального бізнесу, але вони майже не працюють. Чому так?

Усе менше охочих повертатися. Як змінилися настрої українських біженців

За два роки великої війни українські біженці поступово асимілювалися в країнах перебування і додому не поспішають.