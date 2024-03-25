ДТЕК втратив 50% генеруючих потужностей, відновлення займе місяці - гендиректор Yasno

Внаслідок масованої атаки росіян на українську енергосистему 22 березня група ДТЕК втратила близько половини своїх генеруючих потужностей.

Джерело: гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко в ефірі телемарафону в неділю

Пряма мова: "Група ДТЕК втратила 50% своїх генеруючих потужностей. Можна сказати вже офіційно цю інформацію".

Деталі: Коваленко пояснив, що ця атака була небезпечною, оскільки росіяни били по двох частинах української енергосистеми – генеруючій і розподільчій.

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"Уразили декілька типів генеруючих потужностей, велика кількість ТЕЦ була вражена, і був вражений гідрогенеруючий об’єкт. Друга частина – ворог дуже багато влучив у мережеві вузли "Укренерго", трансформатори і т.д… Ця атака одночасно руйнує можливість системи передавати електроенергію і занижує наші можливості генерації", - пояснив він.

За словами Коваленка, ще кілька днів знадобиться для оцінки термінів відновлення та коштів, які на це потрібні.

"Відновлення займе не день, не тиждень і навіть не місяць, це займе місяці", - сказав він.

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Коваленко також допускає, що влітку може виникнути дефіцит електроенергії, оскільки Україна не зможе виробляти її в достатньому обсязі.

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Українська правда