Нафтосервісна компанія SLB не збирається йти з Росії

Найбільша у світі нафтосервісна компанія SLB не планує виходити з РФ, на відміну від, двох своїх найбільших конкурентів Baker Hughes і Halliburton, які продали свої активи в Росії.

Про це заявив виконавчий директор SLB, Олів’є Ле Пеш, передає Financial Times

"Коли ми вирішимо, ми оприлюднимо це, якщо буде потрібно. Але зараз рішення ще немає", — сказав Ле Пеш, відповідаючи на питання про плани компанії щодо згортання діяльності в Росії.

Зазначається, що SLB, колишня Schlumberger, протистоїть тиску українського уряду та правозахисних груп щодо виходу з Росії, які стверджують, що присутність компанії в країні допомагає отримувати доходи від нафти, які використовуються для підтримки військових дій правителя Путіна.

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"Команда там працює автономно… . Ми захищаємо наші активи, це наш пріоритет. Ми захищаємо свій народ", – сказав в інтерв’ю виконавчий директор SLB.

Додається, що минулого року НАЗК внесло SLB до списку "міжнародних спонсорів війни", що є частиною глобальної кампанії з викриття компаній, які ведуть бізнес з Росією.

У заяві SLB зазначено, що воно рішуче заперечує будь-які заяви про те, що воно "будь-яким чином схвалювало або підтримувало насильство проти народу України".

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Ле Пеш сказав, що SLB запровадила контроль "для запобігання та заборони будь-яких поставок і підтримки технологій" до Росії з липня — крок, який, на його думку, у довгостроковій перспективі погіршить здатність країни розробляти деякі з її морських нафтових родовищ.

Нагадаємо:

Найбільша у світі компанія з обслуговування нафтових родовищ SLB заявила про припинення поставок продукції та технологій до РФ з усіх підприємств у відповідь на подальше розширення міжнародних санкцій.