Мін’юст хоче націоналізувати майно ексміністра Табачника

укрінформ

Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про стягнення в дохід України майна ексміністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника.

Про це повідомляє пресслужба Мін’юсту.

"22 березня 2024 року Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції" до Табачника Дмитра Володимировича, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог: Табачник Алла Вікторівна", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що Табачник після подій Революції Гідності виїхав за межі України та на сьогоднішній день перебуває на тимчасово окупованих територіях.

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Ексміністр вів підривну діяльність проти України ще до початку повномасштабного російського вторгнення, контактуючи з представником російської спецслужби.

Крім цього, вже під час великої війни разом з представниками вищих органів влади РФ, він організовував та координував діяльність керівників окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей у сфері охорони здоров’я, освіти, підготовки до проведення референдумів.

"Табачник висловлює свою позицію у бік підтримки ключової пропагандистської риторики країни-агресора – т. зв. "денацифікації України", бере активну участь у матеріально-технічному забезпеченні створення та функціонування окупаційних адміністрацій", – резюмували в Мін’юсті.

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Нагадуємо:

21 березня Дмитра Табачника заочно засудили до 15 років тюрми. Суд визнав його визнали винним за трьома статтями ККУ: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, пособництво державі-агресору, порушення законів та звичаїв війни.