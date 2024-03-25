Галущенко про підвищення тарифів через зупинку ДніпроГЕС: Зараз немає рішень

Після наймасштабнішої атаки Росії на українську енергоінфраструктуру 22 березня рішення щодо перегляду тарифів на електрику для населення чи заборони експорту електроенергії наразі не розглядаться.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко на брифінгу в Києві після зустрічі з віцепрем'єром, міністром енергетики Швеції Еббою Буш, пише "Інтерфакс-Україна".

"Поки що ми не розглядаємо питання заборони експорту електроенергії. Я не бачу сьогодні, що заборона якось драматично вирішить нашу ситуацію. Далі - подивимося", - сказав Галущенко.

За його словами, наразі немає рішень про зміну умов покладення спецзобов'язань із компенсації тарифів на електроенергію для населення (ПСО), а також про зміну тарифів на електрику для населення.

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"Кожен удар впливає і на комерційну частину функціонування ринку. Це абсолютно логічно. Але зараз немає рішень, якщо ми говоримо про тарифи для населення, про ПСО або експорт електроенергії.

Ми зосереджені на фіксуванні наслідків: у якому стані енергетика, що знищено, що максимально швидко можемо відновити. Тоді вийдемо на якісь цифри, терміни цього процесу, і від цього будемо ухвалювати рішення з усіх питань, про які ви говорите", - зазначив Галущенко.

При цьому він заявив, що зокрема, підвищення тарифів на електроенергію для населення 2023 року (з 1 червня - до 2,64 грн/кВт-год) допомогло енергетиці відновитися.

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"Це комерційна частина, вона важлива. Я говорив: якби ми не підняли тарифи торік, ми б не відновилися в такому обсязі, в якому це зробили", - сказав міністр.

Нагадаємо:

Унаслідок ракетної атаки 22 березня є влучання по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Загрози прориву немає, ситуація на плотині станції контрольована.

В "Укргідроенерго" повідомили про два прямих влучання у ДніпроГЕС, що у Запоріжжі, – в ГЕС-1 та ГЕС-2. Наразі невідомо, чи вдасться відновити останню, адже вона зазнала серйозних пошкоджень.

Пізніше стало відомо, що російські ракети вдарили по ДніпроГЕС 8 разів, на станції працюють аварійні служби та ДСНС.

Водночас в "Укргідроенерго" не виключають можливих намірів ворога повністю зруйнувати станцію.

На Дніпровській ГЕС вдалося запустити частину обладнання, але електрику станція поки не виробляє.

За словами генерального директора ПрАТ "Укргідроенерго" Ігоря Сироти, відновлення ДніпроГЕС до проектного стану після ракетного обстрілу 22 березня потребуватиме років.

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Економічна правда