Сполучення через ДніпроГЕС у Запоріжжі може бути відновлено найближчим часом – Федоров

Часткове відновлення транспортного сполучення у Запоріжжі через ДніпроГЕС можливе у найближчі години.

Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров в етері "УП.Підсумки".

Федоров зазначив, що найбільша ГЕС України зруйнована, натомість повністю оцінити всі наслідки наразі неможливо, оскільки потрібно дочекатись інвентаризації всього зруйнованого майна.

Також очільник ОВА пояснив, що ГЕС також забезпечувала проїзд з лівого берега на правий. Відповідно сполучення через ДніпроГЕС зараз не відбувається.

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"Така ситуація є досить критичною для міста. Тому нашою основною метою є відновлення сполучення між двома берегами Дніпра через греблю у найкоротші години", – розповів Федоров.

Він додав, що відновлення сполучення в Запоріжжі буде частковим, оскільки частина дорожнього полотна повністю зруйнована.

Наразі в місті у всіх абонентів є електроенергія, у всіх підприємств згідно з їхніми заявками є також ті потужності, які для них потрібні. Крім того, станом на вечір 22 березня у Запоріжжі відсутні проблеми з водопостачанням.

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Нагадаємо:

Унаслідок ракетної атаки 22 березня є влучання по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Загрози прориву немає, ситуація на плотині станції контрольована.

В "Укргідроенерго" повідомили про два прямих влучання у ДніпроГЕС, що у Запоріжжі, – в ГЕС-1 та ГЕС-2. Наразі невідомо, чи вдасться відновити останню, адже вона зазнала серйозних пошкоджень.

Пізніше стало відомо, що російські ракети вдарили по ДніпроГЕС 8 разів, на станції працюють аварійні служби та ДСНС.

Водночас в "Укргідроенерго" не виключають можливих намірів ворога повністю зруйнувати станцію.

На Дніпровській ГЕС вдалося запустити частину обладнання, але електрику станція поки не виробляє.

На повну оцінку й експертизу завданої шкоди ДніпроГЕС від влучань російських ракет знадобиться близько 3 днів.