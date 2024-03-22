На оцінку збитків від влучань російських ракет по ДніпроГЕС знадобиться 3 дні

На повну оцінку й експертизу завданої шкоди ДніпроГЕС від влучань російських ракет знадобиться близько 3 днів.

Про це повідомляє пресслужба "Укргідроенерго".

"Наразі "Укргідроенерго" намагається проаналізувати ситуацію. Для повної оцінки і експертизи потрібно близько 3 днів", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що загрози прориву греблі немає. Є поверхневі пошкодження, проте сама гребля ціла.

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Крім цього, описуючи наслідки влучань російських ракет, зазначається, що у машинній залі обвалені частина стелі і стіни. На станції необхідно буде відновити електричне обладнання та гідроагрегати.

Нагадаємо:

Унаслідок ракетної атаки 22 березня є влучання по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Загрози прориву немає, ситуація на плотині станції контрольована.

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В "Укргідроенерго" повідомили про два прямих влучання у ДніпроГЕС, що у Запоріжжі, – в ГЕС-1 та ГЕС-2. Наразі невідомо, чи вдасться відновити останню, адже вона зазнала серйозних пошкоджень.

Пізніше стало відомо, що російські ракети вдарили по ДніпроГЕС 8 разів, на станції працюють аварійні служби та ДСНС.

Водночас в "Укргідроенерго" не виключають можливих намірів ворога повністю зруйнувати станцію.

На Дніпровській ГЕС вдалося запустити частину обладнання, але електрику станція поки не виробляє.