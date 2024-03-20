Новини 20 березня: план Ukraine Facility, Кабмін закриє список "міжнародних спонсорів війни" від НАЗК

Про Ukraine Facility. 18 березня уряд затвердив план Ukraine Facility, а вже 20 березня премʼєр-міністр Денис Шмигаль передав план президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Загалом План реформ України охоплює 15 сфер.

Про список "міжнародних спонсорів війни". Кабінет Міністрів після звернень від країн-партнерів вирішив відмовитись від списку "Міжнародні спонсори війни" на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про конфісковану яхту Медведчука. Агентство з розшуку та менеджменту заарештованих активів (АРМА) оголосило про конкурсний відбір юридичних осіб, яким буде надано право продати конфісковану у Віктора Медчедчука яхту Royal Romance рішенням українських та хорватських судів.

Про транш макрофіну від ЄС. Європейська комісія переказала Україні перший транш макрофінансової допомоги з великого пакета підтримки на суму 50 млрд євро.

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Про Raiffeisen. США тиснуть на найбільший західний банк в Росії, австрійський Raiffeisen Bank International, аби той відмовився від планів викупити за 1,5 млрд євро заморожені акції російського олігарха Олега Дерипаски в австрійській будівельній компанії Strabag.

Ексклюзиви ЕП

Робота в ІТ є, але не для програмістів. Чому компанії полюють на маркетологів та аналітиків

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Криза в українському ІТ-секторі не вплинула на продуктові компанії. Вони розширюють штат, але полюють здебільшого на нетехнічних спеціалістів і закривати вакансії їм стає дедалі важче. Що відбувається?

Яйця вже не ті. Чи стали армійці закуповувати харчі краще?

У грудні 2023 року новий міністр оборони презентував Державного оператора тилу, з яким незбройні закупівлі мали стати кращими і без "яєць по 17 грн за штуку". Чи вдалося це?