АРМА оголосило конкурс на відбір продавця для конфіскованої яхти Медведчука

Агентство з розшуку та менеджменту заарештованих активів (АРМА) оголосило про конкурсний відбір юридичних осіб, яким буде надано право продати конфісковану у Віктора Медчедчука яхту Royal Romance рішенням українських та хорватських судів.

Про це повідомив заступник голови АРМА з питань євроінтеграції Грігол Катамадзе, пише Укрінформ.

"Сьогодні на засіданні комісії з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, ми оголошуємо про конкурс на відбір юридичних осіб, яким буде надано право продати за кордоном конфіскований актив, який належить Віктору Медведчуку, а саме яхту Royal Romance, яка зараз перебуває в Хорватії", - повідомив Катамадзе.

За його словами, кошти від реалізації яхти будуть направлені на підтримку обороноздатності України.

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Нагадаємо:

Кабмін 16 лютого погодив АРМА реалізацію 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сім'ї Віктора Медведчука та знаходиться у Хорватії.