Новини 19 березня: ЄС хоче запровадити мито на імпорт зерна з РФ та Білорусі, Білий дім проти надання допомоги Україні в кредит

Про допомогу США. Представниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що конгресменам слід схвалити додаткову допомогу Україні, а не обговорювати ідеї про надання цього фінансування в кредит.

Про російський газ. Лікарні, муніципалітети та державні установи Великої Британії опалюватимуться завдяки угоді про постачання з дочірньою компанією фірми TotalEnergies, яка досі імпортує російський газ до Європи.

Про мита ЄС на імпорт зерна з РФ та Білорусі. Європейський Союз готується запровадити мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі, щоб заспокоїти фермерів і деякі країни-члени ЄС.

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Про удари по російських НПЗ. Унаслідок ударів українських безпілотників по російських НПЗ близько 600 тис барелів щоденних нафтопереробних потужностей Росії було виведено з ладу.

Про Фонд гарантування вкладів. Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду ухвалив остаточне рішення у справі про стягнення з пов’язаних осіб "Платинум Банку" 1,477 млрд грн. Серед відповідачів — перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова.

Ексклюзиви ЕП

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Uklon здали не ту карту. Чому сервіс таксі опинився в епіцентрі скандалу

У чому звинувачують Uklon, яке існує підґрунтя для цього, що передувало скандалу довкола українського сервісу та як у компанії на це реагують?