Новини 18 березня: Кабмін виділив додаткові 5 мільярдів на дрони, ЄС дасть кошти на військову підтримку України

Про дрони. Уряд виділив додаткові 5 мільярдів гривень для сил безпеки та оборони, які будуть спрямовані на закупівлю дронів.

Про Ukraine Facility. Кабінет міністрів 18 березня затвердив план для Ukraine Facility - він є основою надання фінансової підтримки в межах програми, яка розрахована на 4 роки й має загальний обсяг 50 млрд євро.

Про аукціон. Ощадбанк виставив на продаж лот, який складається з готелю Ramada Encore, ТРЦ "Атмосфера", 11 земельних ділянок у Київській області та права грошової вимоги до ТОВ "Компанія "Нітеко", до складу якої входить елітний бізнес-центр.

Про військову підтримку. Міністри закордонних справ країн ЄС ухвалили остаточне рішення про виділення додаткових 5 млрд євро на військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру.

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