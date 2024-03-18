Ощадбанк виставляє на аукціон готель Ramada Encore та ТРЦ "Атмосфера"
Понеділок, 18 березня 2024, 15:55 -
"Ощадбанк" виставив на продаж лот, який складається з готелю Ramada Encore, ТРЦ "Атмосфера", 11 земельних ділянок у Київській області та права грошової вимоги до ТОВ "КОМПАНІЯ "НІТЕКО", до складу якої входить елітний бізнес-центр.
Про це повідомляє пресслужба "Ощадбанку".
Аукціон відбудеться 25 березня 2024 року.
Лот включає:
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- Готель Ramada Encore: 22-поверховий готель "чотири зірки" на 332 номери і 58 апартаментів, конференц-центр, дворівневий паркінг, фітнес-центри, ресторани.
- ТРЦ "Атмосфера": близько 50 магазинів і бутиків преміум-класу, фуд-корт, зона розваг, картинг-центр, фітнес-центр, кінотеатр з ресторанним обслуговуванням та івент-хол на 800 місць.
- 11 земельних ділянок: загальною площею 17,36 га в Київській області, с. Козин, з цільовим призначенням "житлове будівництво".
- Право грошової вимоги до ТОВ "КОМПАНІЯ "НІТЕКО": елітний бізнес-центр класу А в Києві на Володимирському узвозі, 4-В, 27 земельних ділянок у Київській області, с. Козин, загальною площею 37,15 га, корпоративні права інших компаній групи.
Стартова ціна лоту становить 1 798 349 544 грн. Гарантійний внесок – 89 917 477,20 грн. Дата торгів призначена на 25 березня 2024 року.
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