Всі розділи
Укр / Рус

Ощадбанк виставляє на аукціон готель Ramada Encore та ТРЦ "Атмосфера"

Понеділок, 18 березня 2024, 15:55 - Артур Крижний

"Ощадбанк" виставив на продаж лот, який складається з готелю Ramada Encore, ТРЦ "Атмосфера", 11 земельних ділянок у Київській області та права грошової вимоги до ТОВ "КОМПАНІЯ "НІТЕКО", до складу якої входить елітний бізнес-центр.

Про це повідомляє пресслужба "Ощадбанку".

Аукціон відбудеться 25 березня 2024 року.

Лот включає:

Реклама:
  • Готель Ramada Encore: 22-поверховий готель "чотири зірки" на 332 номери і 58 апартаментів, конференц-центр, дворівневий паркінг, фітнес-центри, ресторани.
  • ТРЦ "Атмосфера": близько 50 магазинів і бутиків преміум-класу, фуд-корт, зона розваг, картинг-центр, фітнес-центр, кінотеатр з ресторанним обслуговуванням та івент-хол на 800 місць.
  • 11 земельних ділянок: загальною площею 17,36 га в Київській області, с. Козин, з цільовим призначенням "житлове будівництво".
  • Право грошової вимоги до ТОВ "КОМПАНІЯ "НІТЕКО": елітний бізнес-центр класу А в Києві на Володимирському узвозі, 4-В, 27 земельних ділянок у Київській області, с. Козин, загальною площею 37,15 га, корпоративні права інших компаній групи.

Стартова ціна лоту становить 1 798 349 544 грн. Гарантійний внесок – 89 917 477,20 грн. Дата торгів призначена на 25 березня 2024 року.

Ощадбанк
Реклама:
Матеріали за темою
Як розвивається іпотечне кредитування під час війни 8 березня 2024, 08:11
Moody's покращило прогноз щодо рейтингу довгострокових депозитів Ощадбанку 7 березня 2024, 17:50
Ощадбанк переказав до бюджету 4,7 мільярда податку на прибуток і частину дивідендів 29 лютого 2024, 12:16
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті