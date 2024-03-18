Уряд виділив додаткові 5 мільярдів на закупівлю дронів

Уряд виділив додаткові 5 мільярдів гривень для сил безпеки та оборони, які будуть спрямовані на закупівлю дронів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Додаткові 5 млрд грн виділили сьогодні для сил безпеки й оборони. Кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів, необхідних для наших захисників на передовій", - повідомив він.

Міністр економіки України Юлія Свириденко зазначила, що на сьогодні вже укладено угод з виробниками БПЛА на суму близько 30 млрд гривень, в процесі перебуває підготовка контрактів на суму 14 млрд гривень.

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Нагадаємо:

Україна наздогнала Росію в виробництві дронів-камікадзе - аналогів іранських дронів типу Shahed.

Бізнес і ринок в Україні уже готові виробляти більше як мільйон дронів. На організацію виробництва уряд виділив близько 40 млрд гривень.

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