Кабмін схвалив план для Ukraine Facility: необхідний для отримання €50 мільярдів від ЄС

Денис Шмигаль reuters

Кабінет міністрів 18 березня затвердив план для Ukraine Facility - він є основою надання фінансової підтримки в межах програми, яка розрахована на 4 роки й має загальний обсяг 50 млрд євро.

Про це повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль.

"План містить структурні реформи, яким відповідають понад 100 квартальних індикаторів. Це європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних та секторальних реформ в різних сферах: від енергетики та аграрної галузі.

Крім того, у документі прописані наскрізні напрями як "зелений" перехід, цифровізація, євроінтеграція", - написав Шмигаль.

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За його словами, план розроблявся спільно з європейськими партнерами, аби посилити Україну та наблизити членство в ЄС.

"Найближчим часом ми передамо його на розгляд Єврокомісії. Завдяки реалізації реформ плану для Ukraine Facility Україна зможе отримати близько 16 млрд євро цього року", - додав прем'єр.

У Мінекономіки додали, що після затвердження урядом текст плану для Ukraine Facility буде спрямовано на оцінку Єврокомісії та затвердження комітетом країн-членів ЄС, після чого програма Ukraine Facility остаточно набере чинності.

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Загалом план для Ukraine Facility включає понад 150 індикаторів за 69 напрямками реформ, виконання яких заплановане на період до 2027 року.

План для Ukraine Facility також передбачає 16 інвестиційних індикаторів, що входять до загального переліку змін. Для їх виконання необхідно продовжити та посилити програми щодо розвитку інфраструктури, розмінування, відновлюваної енергетики, підтримку малого та середнього підприємництва тощо, зазначили в уряді.

"Фінансування у межах програми Ukraine Facility напряму залежить від виконання індикаторів, передбачених планом для Ukraine Facility.

Протягом 2024 року планується реалізація понад 36 індикаторів за напрямками удосконалення управління державними фінансами, боротьби з корупцією, управління державною власністю, розвитку людського капіталу, покращення бізнес-середовища та розвитку пріоритетних галузей", - пояснили в Мінекономіки.

Передбачається, що останній платіж в рамках виконання умов програми надійде у 2028 році за підсумками виконання індикаторів за 4 квартал 2027 року.

На період до остаточного запуску програми Ukraine Facility передбачений механізм перехідного фінансування обсягом у 6 млрд євро.

При цьому у рамках угод про перехідне фінансування Україна реалізує 5 індикаторів у сферах управління державними фінансами, боротьби з корупцією, розвитку бізнес-середовища та функціонування ринку землі. Три з них вже були впроваджені, ще два кроки, необхідні для отримання перехідного фінансування, перебувають на етапі розробки.

Планується, що перший платіж в рамках угод про перехідне фінансування обсягом 4,5 млрд євро надійде у березні 2024 року. Решту з цієї суми - 1,5 млрд євро - Україна зможе отримати у квітні 2024 року після оцінки Єврокомісією виконаних індикаторів.

Нагадаємо:

У лютому 2024 року Європейський парламент затвердив регламент програми Ukraine Facility.

Відповідно до затвердженого регламенту, програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 до 2027 року та передбачатиме три складові:

пряма підтримка державного бюджету - 38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів;

спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах - 6,97 млрд євро;

технічна підтримка у здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, включно з отриманими раніше - 4,76 млрд євро.

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Економічна правда