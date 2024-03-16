Рада підприємців і уряд готують законопроєкт, який вирішить питання набутої бізнесом землі в минулому

У Раді з питань підтримки підприємництва напрацьовують законопроєкт, яким хочуть врегулювати питання набуття у власність землі бізнесом у минулому.

Про це розповів член Ради підприємців та голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник у ході дискусії KIEF Talks.

Він заявив, що оскільки держава у 90-х ухвалила законодавство щодо безкоштовної передачі та розпаювання землі, то за нинішнього правозастосування "кожен інвестор потенційно може стати злочинцем".

"Тому ми (у Раді підприємців – ЕП) говорили про те, як перегорнути сторінку виділення землі за минулі часи, і як зробити так, щоб закнодавство було врегульовано. Ми напрацювали багато цікавих ідей, і зараз над ними працюють юристи й адвокати. Але оскільки часу немає і інвестиції потрібні сьогодні, а кримінальні провадження продовжуються, то ми найближчим часом маємо вийти з цим законопроєктом", – додав Олійник.

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У відповідь на запитання ЕП інший член Ради підприємців та президент компанії "Біофарма" Костянтин Єфименко додав, що ключовим питанням є визначити, хто є добросовісним вигодонабувачем землі.

"В Україні є 40 млн га землі, з яких понад 30 млн га розпайовано та роздано фізособам. Питання в тому, хто має відповідати, якщо щось не так. Є людина, яка підписала виділення землі, є людина, яка відводила землю від облдержадміністрації або від міста. Карайте його. Бізнес заплатив (за землю – ЕП) та купив її – які тоді питання до бізнесу?", – додає Єфименко.

Він зазначив, що наразі немає конкретних рішень, і про "велику амністію не йдеться". Проте, на його думку, потрібно ухвалити непопулярні в суспільстві рішення та перегорнути сторінку, аби йти вперед.

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Нагадуємо:

Президент України Володимир Зеленський наприкінці січня анонсував створення Ради з підтримки підприємництва, до якої увійдуть представники бізнесу.

Це сталося на тлі оголошення підозри бізнесмену та засновнику інвестиційної компанії Concorde Capital Ігореві Мазепі у справі щодо набуття у власність 7 га землі на Київщині. За версією слідства, набуття власності стратегічних земель було незаконним і створило мільйонні збитки для столиці. Справу розслідували понад 10 років, і 18 січня Державне бюро розслідувань затримало Мазепу під час проходження україно-польського кордону.

Детальніше про справу читайте за посиланням.

В середині лютого Печерський районний суд міста Києва продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно Мазепи до 9 місяців.

Економічна правда