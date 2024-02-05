SkyUp виграло тендер на 79 мільйонів на закордонні польоти керівництва України

ТОВ "Авіакомпанія Скайап" перемогло у тендері щодо надання послуг пасажирського повітряного транспорту і резервування літаків для виконання літерних перевезень на суму 78,76 млн грн, оголошеному Державним авіаційним підприємством "Україна" Державного управління справами.

Про це повідомляють Наші гроші, з посиланням на дані у системі "Прозорро".

Зазначається, що у 2024 році SkyUp надаватиме послуги із літерних перевезень п’ятьма літаками Boeing 737-800 місткістю 189 пасажирів та одним літаком Boeing 737-700 місткістю 149 пасажирів.

Видання наголошує, що авіакомпанія отримала замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

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Щоб взяти участь в торгах компанії повинні були мати не менше двох літаків української реєстрації, які до завершення воєнного стану знаходяться за межами України. У них мало бути не менше 42 місць і кухонно-зйомне обладнання.

"Такі самі технічні вимоги (плюс відстань польоту з максимальним завантаженням від 2000 км) були і в грудні 2022 року, коли "Скайап" отримала підряд щодо середньомагістральних літерних перевезень у 2023 році на 36,97 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Потім строк дії минулорічного договору подовжили додатковою угодою до кінця березня 2024 року для проведення нинішніх торгів, збільшивши суму на 7,39 млн грн. Отже, загальна вартість послуг тоді склала 44,36 млн грн.

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Паралельно в травні 2023 року літерні перевезення замовляли у ТОВ "Авіаційна компанія "Роза вітрів" (Windrose), яку повʼязують з Ігорем Коломойським на 31,52 млн грн. ДАП "Україна" уклало договір без торгів, адже перед тим йому довелось відмінити відкриті торги через відсутність пропозицій. Пізніше відповідний також подовжили до кінця березня 2024 року.

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Нагадаємо:

Українська авіакомпанія SkyUp за підсумками 2023 року здійснила 10 528 рейсів, що на 36% більше, ніж у 2022 році.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines отримала сертифікат, який дозволяє виконувати рейси до Канади.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines отримала дозвіл на оперування на території США – сертифікат іноземного авіаперевізника FAR129.