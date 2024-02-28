Засновник FTX Бенкман-Фрід просить суд пом'якшити йому вирок
Адвокат засновника збанкрутілої криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда закликав суддю винести м'який вирок за крадіжку 8 млрд дол у клієнтів біржі, стверджуючи, що клієнти отримають більшу частину своїх коштів назад.
Про це пише Reuters.
"Це набагато менше, ніж максимальний термін у 110 років, який йому загрожує після того, як у листопаді присяжні визнали його винним за сімома пунктами звинувачення у шахрайстві та змові, яку прокурори назвали однією з найбільших фінансових афер в історії США", - пише агентство.
Бенкман-Фрід не визнав себе винним і, як очікується, подасть апеляцію на свій вирок. Він визнав, що припустився помилок в управлінні FTX, але заявив на суді, що ніколи не мав наміру красти кошти клієнтів.
Суд має винести вирок колишньому мільярдерові, якому наступного тижня виповнюється 32 роки, 28 березня.
"Подання адвоката супроводжувалося листами підтримки від батьків Бенкмана-Фріда, психіатра та інших осіб.
Його батьки, професори права зі Стенфорда Джозеф Бенкман і Барбара Фрід, заявили, що їхній син не був зацікавлений у матеріальних благах і наполегливо працював над тим, щоб повернути клієнтам гроші в період між крахом FTX у листопаді 2022 року і його арештом за звинуваченням у шахрайстві через місяць", - додає Reuters.
"Ми з Барбарою... були свідками його цілеспрямованого прагнення повернути гроші вкладникам задовго до того, як з'явилася будь-яка можливість врятувати свій капітал або багатство", - написав Бенкман.
Адвокат вказав на нещодавню заяву FTX про те, що вона розраховує повністю повернути кошти всім клієнтам, аби підтвердити аргумент захисту про те, що Бенкман-Фрід не мав на меті красти.
"У вироку не йдеться про те, чи збирався Сем повернути гроші. Він це зробив", - написав адвокат.
При цьому він визнав, що справа Бенкмана-Фріда має певну схожість зі справою Елізабет Голмс, ще однієї молодої підприємниці, яку у 2022 році засудили до 11 років ув'язнення за обман інвесторів її нині неіснуючого стартапу з тестування крові Theranos.
Але адвокат сказав, що Холмс піддавала пацієнтів ризику, і припустив, що Бенкман-Фрід має більше спільного з Майклом Мілкеном - фінансистом з Уолл-стріт у 1980-х роках, відомим як "король сміттєвих облігацій", який вийшов з в'язниці, відбувши лише два роки з початкового 10-річного терміну за звинуваченнями в шахрайстві.
"Якби у Сема був такий самий шанс, він присвятив би своє життя після в'язниці благодійності", - додав адвокат.
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Нагадаємо:
Збанкрутіла криптовалютна біржа FTX подала в суд на свого засновника Сема Бенкмана-Фріда та трьох інших колишніх керівників біржі, щоб повернути понад 1 млрд дол, які вони, ймовірно, незаконно привласнили у місяці, що передували краху біржі минулого року.
Сем Бенкман-Фрід, засновник збанкрутілої криптовалютної біржі FTX, був заарештований 12 грудня 2022 року на Багамських островах після пред’явлення звинувачень прокуратурою США.
Бенкмана-Фріда американські регулятори звинуватили в здійсненні багаторічної схеми обману інвесторів.
У серпні 2023 року його відправили до в'язниці після того, як суддя скасував його заставу, визнавши, що обвинувачений засновник збанкрутілої криптовалютної біржі FTX щонайменше двічі маніпулював свідками.
У листопада 2023 року Бенкмана-Фріда визнали винним у семи пунктах звинувачення в шахрайстві та змові після того. Йому загрожує до 20 років в'язниці за кожним із найсерйозніших звинувачень. Суддя призначив дату винесення вироку в березні.
Економічна правда