Засновник FTX Бенкман-Фрід просить суд пом'якшити йому вирок

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Адвокат засновника збанкрутілої криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда закликав суддю винести м'який вирок за крадіжку 8 млрд дол у клієнтів біржі, стверджуючи, що клієнти отримають більшу частину своїх коштів назад.

Про це пише Reuters.

"Це набагато менше, ніж максимальний термін у 110 років, який йому загрожує після того, як у листопаді присяжні визнали його винним за сімома пунктами звинувачення у шахрайстві та змові, яку прокурори назвали однією з найбільших фінансових афер в історії США", - пише агентство.

Бенкман-Фрід не визнав себе винним і, як очікується, подасть апеляцію на свій вирок. Він визнав, що припустився помилок в управлінні FTX, але заявив на суді, що ніколи не мав наміру красти кошти клієнтів.

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Суд має винести вирок колишньому мільярдерові, якому наступного тижня виповнюється 32 роки, 28 березня.

"Подання адвоката супроводжувалося листами підтримки від батьків Бенкмана-Фріда, психіатра та інших осіб.

Його батьки, професори права зі Стенфорда Джозеф Бенкман і Барбара Фрід, заявили, що їхній син не був зацікавлений у матеріальних благах і наполегливо працював над тим, щоб повернути клієнтам гроші в період між крахом FTX у листопаді 2022 року і його арештом за звинуваченням у шахрайстві через місяць", - додає Reuters.

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"Ми з Барбарою... були свідками його цілеспрямованого прагнення повернути гроші вкладникам задовго до того, як з'явилася будь-яка можливість врятувати свій капітал або багатство", - написав Бенкман.

Адвокат вказав на нещодавню заяву FTX про те, що вона розраховує повністю повернути кошти всім клієнтам, аби підтвердити аргумент захисту про те, що Бенкман-Фрід не мав на меті красти.

"У вироку не йдеться про те, чи збирався Сем повернути гроші. Він це зробив", - написав адвокат.

При цьому він визнав, що справа Бенкмана-Фріда має певну схожість зі справою Елізабет Голмс, ще однієї молодої підприємниці, яку у 2022 році засудили до 11 років ув'язнення за обман інвесторів її нині неіснуючого стартапу з тестування крові Theranos.

Але адвокат сказав, що Холмс піддавала пацієнтів ризику, і припустив, що Бенкман-Фрід має більше спільного з Майклом Мілкеном - фінансистом з Уолл-стріт у 1980-х роках, відомим як "король сміттєвих облігацій", який вийшов з в'язниці, відбувши лише два роки з початкового 10-річного терміну за звинуваченнями в шахрайстві.

"Якби у Сема був такий самий шанс, він присвятив би своє життя після в'язниці благодійності", - додав адвокат.

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Нагадаємо:

Збанкрутіла криптовалютна біржа FTX подала в суд на свого засновника Сема Бенкмана-Фріда та трьох інших колишніх керівників біржі, щоб повернути понад 1 млрд дол, які вони, ймовірно, незаконно привласнили у місяці, що передували краху біржі минулого року.

Сем Бенкман-Фрід, засновник збанкрутілої криптовалютної біржі FTX, був заарештований 12 грудня 2022 року на Багамських островах після пред’явлення звинувачень прокуратурою США.

Бенкмана-Фріда американські регулятори звинуватили в здійсненні багаторічної схеми обману інвесторів.

У серпні 2023 року його відправили до в'язниці після того, як суддя скасував його заставу, визнавши, що обвинувачений засновник збанкрутілої криптовалютної біржі FTX щонайменше двічі маніпулював свідками.

У листопада 2023 року Бенкмана-Фріда визнали винним у семи пунктах звинувачення в шахрайстві та змові після того. Йому загрожує до 20 років в'язниці за кожним із найсерйозніших звинувачень. Суддя призначив дату винесення вироку в березні.

Економічна правда