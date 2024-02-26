Новини 26 лютого: в Україні запустять нову економічну платформу, Пашинського взяли під варту

Про "Північні потоки". Спільне розслідування вибухів на "Північних потоках", яке проводили поліція Копенгагена та Служба безпеки і розвідки Данії (PET), завершено. Розслідування закрили через нестачу підстав для порушення кримінальної справи.

Про нову економічну платформу. Президент Володимир Зеленський оголосив про старт нової економічної платформи "Зроблено в Україні".

Про кешбек від держави. У межах нової державної програми кешбеку "Купуй українське", громадяни України зможуть отримати компенсацію частини оплати товарів і послуг, вироблених в Україні.

Про закупівлі МОУ. "Агенція оборонних закупівель" Міноборони України уклала перший прямий контракт зі шведським виробничим підприємством.

Реклама:

Про Пашинського. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексдепутату Сергію Пашинському у вигляді тримання під вартою з заставою в 272 мільйони гривень.

Ексклюзиви ЕП

"Козаки" йдуть. Як у конкуренції двох приватних компаній народилися українські броньовики

Під час війни українські підприємства продовжують виробляти бронетехніку. На одному з виробництв напередодні побувала ЕП.

Реклама:

Рік смерті штучного інтелекту та обережних інвестицій. Шість прогнозів для технологічного сектору на 2024 рік

Вибіркова аналітика з-понад 20-ти прогнозів венчурних капіталістів щодо нової "великої бульбашки", можливостей виходу на IPO та потенціалу "Чудової сімки".