Президент Володимир Зеленський оголосив про старт нової економічної платформи "Зроблено в Україні".

Про це він заявив під час виступу на однойменному форумі.

"Під час форуму "Зроблено в Україні" оголосив про старт нашої нової економічної платформи, а отже, нової економічної політики. Ми вже зробили значні речі для модернізації та спрощення роботи державних інституцій, щоб інституції сприяли ефективності нашої економіки. Зараз маємо додати ще інструментів", - написав він у своєму Telegram.

Глава держави наголосив, що новостворена платформа "Зроблено в Україні" має стати майданчиком постійного прямого діалогу держави і підприємців.

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"Ми повинні зробити все можливе, щоб якнайбільше українських підприємств змогли зберегти та масштабувати свою роботу. Я доручив Кабінету Міністрів України розробити кілька практичних кроків", - додав він.

Також Зеленський заявив про необхідність узгодити сучасну моральну угоду між суспільством і бізнесом, між державою і бізнесом.

"Підприємницькі успіхи окремої людини мають бути частиною суспільного успіху та спільної сили всієї України. Це можливо тільки за умови, що бізнес працює чисто, по-білому, платить податки в Україні, намагається створювати гідні робочі місця для громадян України і не працює в Росії та не допомагає війні проти України", - сказав він.

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Президент наголосив, що це абсолютно зрозумілі моральні правила, і кожен, хто дотримується таких правил, має отримати повне сприяння держави та всіх інституцій.

"Підприємництво відображає одну з найкращих якостей людини - уміння організувати життя, уміння організовувати відносини з іншими так, щоб не лише ти сам, а й інші були більш захищеними, мали надійніше, приємніше життя та відчували більше впевненості у своєму завтра. Держава точно не має і не буде цьому заважати", - підкреслив президент.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський анонсував, що в межах нової державної програми кешбеку "Купуй українське", громадяни України зможуть отримати компенсацію частини оплати товарів і послуг, вироблених в Україні.