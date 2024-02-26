Зеленський анонсував кешбек за купівлю українських товарів

getty images

У межах нової державної програми кешбеку "Купуй українське", громадяни України зможуть отримати компенсацію частини оплати товарів і послуг, вироблених в Україні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на презентації платформи "Зроблено в Україні", передає Інтерфакс-Україна.

"За купівлю певних типів зроблених в Україні товарів і послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку", - сказав глава держави.

Президент повідомив, що дав відповідне доручення уряду, і наразі цю програму розробляють.

Реклама:

Завданням цієї програми є те, щоб українські гроші залишилися в Україні та працювали в Україні.

"Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема й оборонні. Уже готують параметри українського кешбеку: фінансові й технічні", - зазначив президент.

Також глава держави додав, що необхідно постаратися, щоб програма кешбеку запрацювала вже цьогоріч.

Реклама:

Нагадуємо:

Уряд затвердив зображення торговельної марки для товарів, вироблених в Україні – "Зроблено в Україні", ним безкоштовно зможе користуватися бізнес, громадські організації та держустанови.