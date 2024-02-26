"Держоргани не повинні тиснути на бізнес": Зеленський закликав Раду ухвалити реформу БЕБ

Зеленський закликав Верховну Раду України проголосувати за реформу Бюро економічної безпеки України. Вважає, що державні органи не повинні мати можливість тиснути на бізнес.

Про це він заявив на форумі "Зроблено в Україні".

"Верховній Раді України треба провести реформу Бюро економічної безпеки України. Мають бути закриті будь-які можливості державних органів тиснути на бізнес. Тут присутній Голова Верховної Ради України. Дуже хочеться, щоб закон було проголосовано найближчим часом. Всі чекають. І дуже важливо, що всі чекають в Україні. Дуже важливо, щоб на терміни голосування того чи іншого закону в Україні впливали українці", - сказав Зеленський.



Нагадаємо:

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Раніше стало відомо, що правоохоронний та податковий комітети парламенту погодили урядовий варіант законопроєкту про реформу БЕБ, проти якого виступали українські бізнес асоціації.

Посли країн G7 направили листа голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку, у якому наполягають, аби реформа Бюро економічної безпеки передбачала перезавантаження його керівництва на прозорому конкурсі та перевірку доброчесності інших співробітників органу.

Верховна Рада на засіданні 23 лютого не ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про перезавантаження Бюро економічної безпеки №10439, проти якого виступали посли країн G7 та українські бізнес-асоціації.

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