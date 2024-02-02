Новини 2 лютого: видатки на мобілізацію, НБУ прогнозує скорочення допомоги від партнерів

Про видатки на мобілізацію. Мобілізація від 400 тис до 500 тис військовозобовʼязаних і додаткові закупівлі та модернізація військової техніки можуть потребувати збільшення видатків держбюджету-2024 на понад 700 млрд грн.

Про допомогу від міжнародних партнерів. Нацбанк очікує, що міжнародна фінансова підтримка України зберігатиметься, хоча й у менших обсягах.

Про зброю КНДР для РФ. Економіка КНДР виграє від угоди з Росією про постачання зброї для війни РФ в Україні - це забезпечить поштовх північнокорейській економіці в умовах санкцій.

Про Бахматюка. НАБУ і САП скерували до суду справу щодо власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, якого обвинувачують у наданні 722 млн грн неправомірної вигоди ексголові ДФС України Роману Насірову та його раднику.

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Про блокаду кордону поляками. Польські фермери із профспілки "Солідарність" анонсували проведення загального страйку – з перекриттям доріг та прикордонних переходів з Україною.

Ексклюзив ЕП

Термочашки на 750 мільйонів: як завдяки TikTok бренд Stanley захоплює світ

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За кілька років термочашка Quencher від компанії Stanley стала популярною серед американців. А зараз за продукцією бренду вишиковуються черги по всьому світі. Як це вдалося?