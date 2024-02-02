Цьогорічні видатки на мобілізацію та доозброєння оцінюються у понад 700 мільярдів – Підласа

Мобілізація від 400 тис до 500 тис військовозобовʼязаних і додаткові закупівлі та модернізація військової техніки можуть потребувати збільшення видатків держбюджету-2024 на понад 700 млрд грн.

Про це повідомила голова комітету Ради з питань бюджету Роксолана Підласа в подкасті Центру економічної стратегії, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Підласої, такі розрахунки зробило Міністерство оборони та Міністерство фінансів спільно з комітетами Верховної Ради з питань бюджету і питань оборони.

Підласа зазначила, що, за підрахунками відомств, мобілізація від 400 тис до 500 тис осіб у цьому році обійдеться у 322 млрд грн додаткових видатків "тільки на те, щоб одягнути цих людей, навчити їх, годувати й виплачувати грошове забезпечення".

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Окрім цього Міноборони на зустрічах з питання мобілізації та відкритих засіданнях оборонного комітету також озвучувало додаткову потребу на закупівлю та модернізацію військової техніки розміром близько 400 млрд грн, додала вона.

"Тобто разом ідеться зараз про додаткову потребу на 2024 рік близько 720 млрд грн. Тут потрібно розуміти, що 700 млрд грн – це колосальна сума, це близько 22,5% усіх наших видатків у 2024 році та 41% наших видатків на оборону", – наголосила голова комітету.

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Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що мобілізація додаткових 450-500 тисяч осіб коштуватиме Україні 500 мільярдів гривень.