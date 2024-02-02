Продаж снарядів Росії виведе економіку КНДР зі спаду – DW

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Економіка КНДР виграє від угоди з Росією про постачання зброї для війни РФ в Україні - це забезпечить поштовх північнокорейській економіці в умовах санкцій.

Про це пише Deutsche Welle.

"Угода передбачає передачу снарядів і балістичних ракет, що підвищує фінансову стабільність Пхеньяна.

Очікується, що цього року КНДР, найбільш ізольована держава світу, вперше з допандемійних часів повернеться до економічного зростання, оскільки поставки зброї для підтримки російського вторгнення в Україну поповнять державну скарбницю", - пише видання.

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За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, з серпня минулого року Північна Корея здійснила 10 поставок зброї до Росії загальною кількістю близько мільйона снарядів.

За іншими даними, Пхеньян, зокрема, передав російським військовим балістичні ракети. І Пхеньян, і Москва заперечують ці поставки.

Таємна угода між лідером КНДР Кім Чен Ином і президентом РФ Путіним, ймовірно, ще більше стимулюватиме крихітну централізовану економіку Північної Кореї, яку Центробанк Південної Кореї оцінював у 2022 році у 24,5 млрд дол.

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"Локдауни через COVID-19 та міжнародні санкції, запроваджені у 2016 році через ядерну програму Пхеньяна, завдали шкоди основному експорту вугілля до Китаю. Ці дві кризи посилили серйозні труднощі в КНДР де 60% населення живе за межею бідності.

Економіка занепадала протягом останніх п'яти років. Тож угода з Росією про постачання зброї допоможе повернутися до позитивного зростання на рівні близько 1% у 2024 році", - сказала DW керівник відділу країнових ризиків Fitch Solutions у Європі Анвіта Басу.

Басу зазначила, що її прогноз є приблизним, оскільки Пхеньян не звітує про економічні дані.

Минулого року торгівля Північної Кореї з Китаєм - її найбільшим партнером - відновилася до допандемічного рівня в 2,3 мільярда доларів (за даними Пекіна), після різкого падіння в період між 2016 і 2018 роками після введення санкцій.

Оборонний сектор Північної Кореї є одним з найбільших роботодавців країни, в ньому працює близько двох мільйонів працівників з 26-мільйонного населення. Сектор робить значний внесок в економіку країни разом із сільським господарством.

Спочатку будучи лише постачальником для власної армії, Північна Корея знайшла кількох ключових закордонних клієнтів для своєї зброї та боєприпасів - в основному це країни колишнього СРСР або країни Африки на південь від Сахари, пише DW.

Незважаючи на важливість оборонного сектору, Басу скептично ставиться до того, що пересічні жителі КНДР отримають вигоду від російської угоди про постачання зброї.

Очікується, що КНДР отримає прибуток у розмірі щонайменше 1 мільярд доларів від продажу артилерійських снарядів Росії, повідомило цього тижня агентство Bloomberg.

Економічна правда