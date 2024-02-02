Найбільший хабар в історії України: справу Бахматюка про хабар Насірову скерували до суду

Олег Бахматюк ФОТО LATIFUNDIST.COM

НАБУ і САП скерували до суду справу щодо власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, якого обвинувачують у наданні 722 млн грн неправомірної вигоди ексголові ДФС України Роману Насірову та його раднику.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

У НАБУ підкреслюють, що це найбільша задокументована неправомірна вигода в історії України.

"Слідство встановило факти надання власником агрохолдингу голові ДФС (2015-2016 рр.) неправомірної вигоди у розмірі 5,5 млн дол за забезпечення відшкодування понад 540 млн грн компаніям агрохолдингу у серпні 2015 року та понад 21 млн євро за відшкодування майже 2,7 млрд ПДВ упродовж лютого 2015 - серпня 2016 рр", - йдеться у повідомленні.

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"Плату за послуги", яка в середньому становила близько 20% від суми відшкодованого ПДВ, Бахматюк перераховував на рахунки іноземних компаній, підконтрольних голові ДФС та його близьких осіб, додають в НАБУ.

"Голова ДФС надалі пріоритезував виплати з відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, натомість не включав відомості про суми, заявлені до бюджетного відшкодування іншими суб’єктами господарювання (в тому числі комунальними підприємствами), які мали на те право", - йдеться у повідомленні.

У НАБУ додали, що НАБУ і САП завершили розслідування стосовно Насірова та його радника 2 лютого 2023 року, 24 травня справу скерували до суду.

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Нагадаємо:

Справу про 21 млн євро та 5,5 млн дол (загалом понад 722 млн грн) хабаря для ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова та його радника скерували до суду.

Повідомлялось, що Вищий антикорупційний суд заочно арештував власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка у справі про надання хабара ексголові ДФС Насірову та його раднику.

У жовтні 2022 року ексочільнику Державної фіскальної служби Роману Насірову, його раднику, а також власнику агрохолдингу Ukrlandfarming Олегу Бахматюку повідомили про підозру у справі про відшкодування ПДВ.

Колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 грудня з альтернативою внесення застави у розмірі 523,2 млн грн.

Згодом повідомлялось, що апеляція Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та 523,2 млн грн застави для колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Економічна правда