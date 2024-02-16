Новини 16 лютого: РФ витратила понад $200 мільярдів на війну з Україною, Кабмін погодив продаж яхти Медведчука

Про енергетику. У Дніпропетровській області відновила роботу ТЕС, яку росіяни обстріляли в ніч на 13 лютого.

Про обхід блокування кордону. ПрАТ "Українське Дунайське Пароплавство" (УДП) починає формувати контейнерні каравани для забезпечення альтернативного логістичного шляху через Дунай, в обхід заблокованого кордону на заході країни.

Про яхту Медведчука. Кабмін 16 лютого погодив АРМА реалізацію 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сім'ї Віктора Медведчука та знаходиться у Хорватії.

Про банкінг. ПриватБанк у ніч на 17 лютого проводитиме регламентні роботи процесингу: операції з картками будуть на паузі з опівночі до 4 ранку.

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Про витрати Росії на війну. Росія витратила на війну з Україною 211 мільярдів доларів.

Ексклюзиви ЕП:

Медійна підтримка Зеленського в обмін на послаблення для бізнесу. Як Рада підприємців співпрацює з ОП

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15 лютого президент зустрівся з представниками новоствореної Ради підприємців, яка перед цим мала серію зустрічей в Офісі президента. Що це за орган, як він працює та які рішення ухвалюються за зачиненими дверима на Банковій?

Сергій Пашинський: Я бенефіціар всього українського ВПК

Фігурант справи "нафтопродуктів Курченка" екс-депутат Сергій Пашинський розповів ЕП про обшуки, замовлення Путіна, передав Зеленському, що він не "бандит" і пояснив, як він пов’язаний з виробниками зброї.