Підготовку до добудови 3 енергоблока Хмельницької АЕС майже завершили

Роботи з підготовки до добудови третього енергоблока Хмельницької АЕС майже завершено. На четвертому енергоблоці теж розпочато необхідні роботи.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" з посиланням на слова в.о. голови правління компанії Петра Котіна.

"Наші фахівці активно працюють на майданчиках майбутніх енергоблоків №3 та №4. Більшість приміщень третього блоку вже повністю відновлено, і фактично готове до монтажу обладнання. На четвертому блоці теж розпочато необхідні роботи", - розповів Петро Котін.

Петро Котін підкреслив необхідність дотримуватись встановлених графіків, аби всі завдання були виконані у зазначені терміни.

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"Ми мали завдання бути готовими до монтажу обладнання на третьому блоці в теплу пору року. Можу констатувати, що ми вкладаємось у цей графік", - сказав він.

Нагадаємо:

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що Україна планує розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів влітку або восени 2024 року, оскільки прагне компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з Росією.

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Україна планує будівництво нових атомних енергоблоків, щоб компенсувати втрачені потужності Запорізької АЕС, оскільки невідомо, в якому стані станція буде знаходитися після деокупації.

Навесні кількість фахівців для підготовки блоків ХАЕС до добудови збільшиться вдвічі, до 600 осіб.

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Економічна правда