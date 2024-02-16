"Енергоатом" планує вдвічі збільшити кількість фахівців для добудови енергоблоків ХАЕС

Навесні кількість фахівців для підготовки блоків ХАЕС до добудови збільшиться вдвічі, до 600 осіб.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" з посиланням на слова в.о. голови правління компанії Петра Котіна.

На майданчику Хмельницької АЕС тривають відновлювальні роботи на блоках №3 та №4. Наразі до процесу вже залучено 333 фахівці і навесні ця цифра повинна збільшиться вдвічі

"Навесні кількість фахівців, які працюватимуть на майданчику має збільшитися до 600 осіб. Вже зараз ми маємо вирішити низку питань аби атомники із Запорізької атомної електростанції, які приїдуть до міста-супутника ХАЕС, були забезпечені усім необхідним", – повідомив в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

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Нині до робіт залучені фахівці тимчасово окупованої Запорізької АЕС, які мають відповідний досвід будівництва шести блоків ЗАЕС.

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Нагадаємо:

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Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що Україна планує розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів влітку або восени 2024 року, оскільки прагне компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з Росією.

Україна планує будівництво нових атомних енергоблоків, щоб компенсувати втрачені потужності Запорізької АЕС, оскільки невідомо, в якому стані станція буде знаходитися після деокупації.

Економічна правда