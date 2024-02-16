Заволодіння нафтопродуктами на мільярд: під варту взяли ексчиновника Горбунова

Одного зі співучасників схеми заволодіння арештованими нафтопродуктами на майже мільярд гривень залишили під вартою з альтернативою внесення застави у понад 9 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що 15 лютого слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, застосував запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 9 млн грн застави одному зі співвиконавців злочинної організації, а саме колишньому заступнику директора державного підприємства.

За даними джерел ЕП у правоохоронних органах, йдеться про Олександра Горбунова. Раніше ми писали, що Горбунов пов’язаний з бізнесменом Сергієм Тищенком, якого теж заарештували у справі.

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"У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки", - додали в САП.

Нагадуємо:

Зранку 12 лютого Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро прийшли з обшуками до колишнього народного депутата Сергія Пашинського у справі про націоналізацію нафтопродуктів олігарха Курченка.

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Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що спільно з СБУ викрили схему заволодіння нафтопродуктами, через які держава зазнала 967 мільйонів гривень збитків.

Про підозру, зокрема, повідомили колишньому народному депутату, т.в.о. глави Адміністрації президента у 2014 році Сергію Пашинському.

ВАКС обрав запобіжний захід бізнесмену Сергію Тищенку у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 363,36 млн грн застави. Його підозрюють у співорганізації разом з екснардепом Сергієм Пашинським заволодіння арештованими нафтопродуктами на майже 1 млрд грн.

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