Новини 14 лютого: з депозитів - рекордний відтік коштів, українські перевізники розпочнуть свій протест на кордоні

Про депозити. Українці зняли у січні з депозитних рахунків 27 мільярдів грн - це рекордне зняття заощаджень після запровадження в Україні військового стану 24 лютого 2022 року.

Про корупцію. Детективи Національного бюро розслідувань (НАБУ) підтвердили існування корупційної схеми, яка дозволяє значно завищувати ціни на харчові продукти для військовослужбовців.

Про санкції. Європейський Союз запропонував санкції проти Північної Кореї за надання Росії ракет, які вона застосовує проти України.

Про протести на кордоні. З 15 лютого на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ" українські перевізники планують розпочати акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів, які блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон.

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Про бронювання. Офіс президента та ініціативна група в Раді, яку зібрав голова економічного комітету Дмитро Наталуха, розробили дві різні концепції економічного бронювання, яке дозволить деяким працівникам не йти до армії під час війни.

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Задача із зірочкою. Який Green Deal пропонують Україні

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