ЄС пропонує запровадити санкції проти КНДР за надання Росії ракет та боєприпасів - Bloomberg

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Європейський Союз запропонував санкції проти Північної Кореї за надання Росії ракет, які вона застосовує проти України.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на документи.

Блок запропонував включити до санкційного списку міністра оборони Північної Кореї та Генеральне ракетне бюро - урядовий орган, який контролює національну програму балістичних ракет.

У документі вказується, що "балістичні ракети, розроблені та вироблені" Північною Кореєю, були використані проти України російськими збройними силами. Також Північна Корея надала Росії сотні тисяч артилерійських боєприпасів.

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Завдяки цій підтримці, а також здатності Москви постачати заборонені запчастини через треті країни, Росія змогла збільшити виробництво боєприпасів значно більше, ніж Україна отримує від своїх союзників.

Ефект потенційних заходів проти Північної Кореї, які включають заборону на поїздки та заморожування активів, ймовірно, буде здебільшого символічним. Запропоновані санкції, які потребують підтримки всіх держав-членів і які можуть бути змінені до цього часу, включають перелік десятків осіб і організацій, залучених до виробництва та постачання зброї, а також компонентів і машин, необхідних для її створення. Ці заходи також стосуються кількох російських чиновників.

Раніше агентство писало, що блок також вперше запропонував обмеження експорту для компаній у Китаї та Індії через їх нібито роль у постачанні Росії заборонених технологій та електроніки.

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ЄС прагне затвердити пакет санкцій, який став би його 13-м після вторгнення Росії в Україну, до другої річниці війни пізніше цього місяця.

Економічна правда