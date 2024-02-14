Дві концепції економічного бронювання: які підходи розробили в ОП і Раді

Офіс президента та ініціативна група в Раді, яку зібрав голова економічного комітету Дмитро Наталуха, розробили дві різні концепції економічного бронювання, яке дозволить деяким працівникам не йти до армії під час війни.

Про це йдеться у матеріалі УП.

Модель Офісу президента базується на сумі реально отриманої заробітної плати, з якої платиться податок. Нижня межа для бронювання – 30-35 тисяч гривень на місяць.

Переваги:

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Легко адмініструвати через податкову.

Сприятиме виходу бізнесу з "тіні".

Змусить ФОПів оформитись на роботу за трудовими договорами.

Недоліки:

Може бути проблематично для малого бізнесу за межами обласних центрів, тому вони навпаки підуть у тінь.

40% надходжень йдуть до місцевих бюджетів, а не на ЗСУ.

Модель групи Наталухи базується на впровадженні нового квазіподатку, подібного до військового збору. Роботодавець за бронювання працівника щомісяця сплачуватиме 20 тисяч гривень. ФОПи також можуть скористатися цією можливістю.

Переваги - акумулює всі додаткові кошти в спецфонд, який можна витрачати тільки на оборону.

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Недоліки - більшість роботодавців не можуть платити 20 тисяч гривень за бронювання.

Обидві концепції схожі в оцінках надходжень, які можна буде закумулювати для бюджету - вони можуть становити від 200 до 350 мільярдів гривень за рік. Втім, остаточного обраного варіанту бронювання ще немає.

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Нагадаємо:

Верховна Рада готує законопроєкт, який передбачатиме новий підхід до бронювання військовозобов’язаних. Зокрема, пропонується ввести щомісячний платіж, який гарантуватиме відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.

Раніше повідомлялось, що Офіс президента, Кабінет Міністрів та народні депутати розглядають оновлення механізму мобілізації, яке полягатиме в бронюванні військовозобов’язаних, які сплачують певну суму податків.

Економічна правда