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Українці зняли у січні з рахунків рекордну кількість заощаджень – НБУ

Середа, 14 лютого 2024, 10:20 - Економічна правда

Українці зняли у січні з депозитних рахунків 27 мільярдів грн - це рекордне зняття заощаджень після запровадження в Україні військового стану 24 лютого 2022 року.

Про це йдеться у звіті Національного банку України.

У січні 2024 року загальний обсяг депозитів населення у банківській системі скоротився на 2,5% - на 27,4 мільярда грн, після чого на рахунках залишилося 1,05 трлн (з 1,078 трлн на кінець 2023 року).

Загальне падіння обсягу депозитів резидентів у банках становило 2,1%. Таким чином, загальна сума депозитів знизилася на 49,2 мільярда грн, до 2,35 трлн грн. Статистика враховує депозитні вклади як населення, так і бізнесу. 

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Підприємці зняли за січень 22 мільярди гривень.

Нагадаємо: 

У 2023 році платоспроможні українські банки за попередніми даними отримали 86,5 мільярда гривень чистого прибутку.

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Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі за 2023 рік скоротилась на 0,8% та становила 37,4% на 1 січня.

7 лютого Верховна Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. В оновленому законопроєкті пропонується запровадити заходи впливу на ухилянтів, зокрема блокування банківських рахунків.

Економічна правда

депозити гроші НБУ
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