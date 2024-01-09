Новини 9 січня: нові прогнози щодо глобального ВВП, АРМА хоче знайти нового управителя для мережі Glusco

Про глобальне ВВП. Зростання світової економіки у 2024 році очікується на рівні 2,4%, а у 2025-му - 2,7%, що є найслабшим початком десятиліття за останні 30 років.

Про Glusco. Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) ініціює перед Кабміном скасування розпоряджень і розірвання договорів з "Укрнафтою", яке управляє арештованими активами Glusco, яку пов’язували із Віктором Медведчуком, та активами російської "Татнєфті".

Про "Енергоатом". Кабінет міністрів призначив президента ДП "НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна виконуючим обов‘язки голови правління новоствореного АТ "НАЕК "Енергоатом".

Про видобуток газу. Вперше за історію "Укргазвидобування" - дочірньої компанії НАК "Нафтогаз України", видобуток газу від нових введених свердловин перевищив 1 млрд кубометрів за рік.

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Про Тайвань. Війна за Тайвань може коштувати 10 трильйонів доларів, що дорівнює близько 10% світового ВВП, та перевищує удар від війни в Україні, пандемії коронавірусу та світової фінансової кризи.

Ексклюзив ЕП

Ринок праці: яких спеціалістів шукають і де пропонують найбільші зарплати

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Через велику війну мільйони українців втратили роботу, однак ринок праці відновлюється. Де пропонують найбільші зарплати та кого шукають роботодавці?